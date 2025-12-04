"On dénonce le fait que les associations et la culture soient devenues des proies d'idées réactionnaires", déclare Elsa Tremel, membre du syndicat ASSO Solidaires, lors d'un rassemblement devant les Folies Bergère où doit se dérouler un gala de collecte de dons de "La Nuit du bien commun", une structure caritative cofondée par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin.
Rassemblement contre un gala de "La Nuit du bien commun" à Paris
