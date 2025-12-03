Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle les députés à la "cohérence" pour contenir le déficit lors d'une deuxième lecture du projet de budget de la Sécu (PLFSS) à l'Assemblée nationale. SONORE
Budget de la Sécu: Lecornu appelle les députés à la "cohérence" pour contenir le déficit
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro