Raphaël Glucksmann remporte 66 % des voix au premier tour de la primaire de la gauche non mélenchoniste. À six mois de la présidentielle, il doit désormais rassembler son camp et convaincre au-delà de son électorat, dans un paysage de gauche toujours divisé. Charlotte Tomaka, journaliste au service politique de RFI, qui suit sa campagne depuis ses débuts, décrypte les défis qui l’attendent.
Raphaël Glucksmann pourra-t-il rassembler ?
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