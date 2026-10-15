 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine : des conséquences immédiates sur le front

information fournie par France 24 15/10/2026 à 16:08

L'Ukraine a indiqué subir des restrictions d'utilisation des services satellitaires Starshield entravant une grande partie de l'action de sa défense antiaérienne et de ses drones. Elon Musk, a déclaré que tout ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine était dû au gouvernement américain, et non à SpaceX. Notre correspondante Emmanuelle Chaze nous en dit plus sur les conséquences concrètes de ce regain de tension entre Washington et l'Ukraine.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Une fin d’année en dent de scie sur les marchés ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Frappe d'un drone israélien dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 14 oct.
3

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 12 oct.
4

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 13 oct.
5

Aubagne : un principal de collège et une enseignante blessés au fusil par un élève de 14 ans

information fournie par AFP Video 13 oct.
6

Quel est le secret de la Suisse pour être épargnée par la tempête mondiale sur les taux d’intérêt ?

information fournie par Ecorama 14:10
4
7

The Big Long : retrouvez l'épisode 7 en replay

information fournie par Boursorama 11:47
8

Les Houthis du Yémen revendiquent de nouvelles attaques sur l'Arabie Saoudite

information fournie par France 24 11:46
1

Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

information fournie par AFP 07 oct.
4
2

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
3

L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles

information fournie par AFP 13 oct.
3
4

Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

information fournie par AFP 14 oct.
11
5

Le pape opéré sans complications d'un nodule cancéreux au poumon

information fournie par AFP 14 oct.
6

Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"

information fournie par France 24 14 oct.
7

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
8

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
1

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
2

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
3

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
4

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
5

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.
6

Mark Carney balaie les menaces de Trump et salue une "nouvelle alliance" avec l'UE

information fournie par AFP 17 sept.
16
7

Le prince Harry fait sa première apparition publique depuis son retour au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Carburants: à Paris, des automobilistes pour qui "on n'en fait pas assez"

information fournie par AFP Video 23 sept.
1

1 commentaire

  • 17:08

    Les européens doivent boycotter les produits d’elon musk

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank