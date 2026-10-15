L'Ukraine a indiqué subir des restrictions d'utilisation des services satellitaires Starshield entravant une grande partie de l'action de sa défense antiaérienne et de ses drones. Elon Musk, a déclaré que tout ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine était dû au gouvernement américain, et non à SpaceX. Notre correspondante Emmanuelle Chaze nous en dit plus sur les conséquences concrètes de ce regain de tension entre Washington et l'Ukraine.
Ralentissement du réseau militaire Starshield en Ukraine : des conséquences immédiates sur le front
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