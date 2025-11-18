L'Ukraine et la France ont signé une lettre d'intention concernant notamment l'acquisition future de jusqu'à 100 Rafale. C’est un symbole fort qui montre à quel point Paris est un soutien militaire de Kiev.
Rafale : LE fleuron français au service de l'Ukraine
