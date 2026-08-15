Le feu de forêt en cours depuis jeudi dans les Landes s'est à nouveau propagé à l'aube, après un début de nuit plus favorable, et a désormais brûlé 1.580 hectares, annonce le préfet de ce département du Sud-Ouest, Gilles Clavreul. SONORE
Incendie dans les Landes: reprise de feu dans la nuit, 1.580 hectares brûlés
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