GB : fleurs déposées en mémoire de Jason Arday à l'université de Cambridge

information fournie par AFP Video • 16/08/2026 à 10:37

Des personnes déposent des fleurs devant l’université de Cambridge en mémoire de l’ancien professeur Jason Arday. M. Arday, qui était devenu en 2023 le plus jeune professeur noir de Cambridge, a été retrouvé mort neuf jours après avoir démissionné de ses fonctions de professeur à l’université de Cambridge et de membre du Jesus College, alors que ces deux institutions avaient annoncé l’ouverture d’enquêtes sur des allégations de plagiat. Des proches et des collègues dénoncent "un harcèlement" sur fond de racisme contre lui depuis sa nomination il y a 3 ans. IMAGES