Au Tchad, Succès Masra est désormais libre. L’ancien Premier ministre et opposant, condamné à 20 ans de prison, a bénéficié d’une grâce présidentielle. Ce soir, sa première interview depuis sa libération.
L'opposant Succès Masra s'exprime sur France 24 le lendemain de sa libération
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