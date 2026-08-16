Léon Marchand a décroché le premier titre européen de sa carrière, samedi à l'Euro de natation 2026 à Paris, avec sa victoire sur 200m papillon. Mary-Ambre Moluh a ensuite apporté une deuxième médaille d'or de la soirée à l'équipe de France en remportant la finale du 100m dos avec un nouveau record d'Europe.
Léon Marchand s'offre son premier titre européen sur 200m papillon
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