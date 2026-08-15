Liban : destructions après une frappe israélienne mortelle à Dier Zahrani

information fournie par AFP Video • 15/08/2026 à 18:32

Des secouristes déblaient les décombres sur le site d'une frappe israélienne à Deir Zahrani, dans le sud du Liban, où le ministère de la Santé a fait état d'au moins deux morts et neuf blessés. Le Liban a été entraîné début mars dans le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis quand le Hezbollah a ciblé Israël en soutien à Téhéran, après l'offensive américano-israélienne lancée en février contre la République islamique. Israël a mené en représailles de nombreuses frappes aériennes au Liban et déployé des troupes dans le sud du pays, faisant plus de 4.300 morts, selon les autorités libanaises. IMAGES