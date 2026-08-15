Donald Trump a dit vendredi qu'une fois l'Iran battu, il déclarerait le très stratégique détroit d'Ormuz comme un "territoire des Etats-Unis", sur un ton laissant penser qu'il plaisantait.
Trump dit qu'il va déclarer que le détroit d'Ormuz est "un territoire des Etats-Unis"
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