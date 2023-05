Quels sont les contribuables les plus aisés qui sont dans le viseur du gouvernement ?

information fournie par Ecorama • 10/05/2023 à 14:00

Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes Publics, l'a annoncé mardi, le gouvernement va intensifier les contrôles fiscaux des plus gros patrimoines et des grandes entreprises. Ce nouveau plan permettra-t-il de rétablir nos finances publiques ? Réponse avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 10 mai 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com