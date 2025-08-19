 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"

information fournie par AFP Video 19/08/2025 à 12:51

Le président français Emmanuel Macron co-préside, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, une réunion de la "coalition des volontaires" en vidéoconférence, au lendemain des discussions à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. IMAGES

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Mousson au Pakistan : l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants parmi les 150 disparus

information fournie par AFP Video 17 août
2
2

Mali : l'ex-Premier ministre Choguel Maïga, soupçonné de malversations, bientôt fixé sur son sort ?

information fournie par France 24 18 août
3

En Nouvelle-Calédonie, le centre hospitalier de Dumbéa est au bord de la crise de nerfs

information fournie par France 24 18 août
2
4

Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump

information fournie par AFP Video 09:28
5

Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump

information fournie par AFP Video 09:30
6

Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump

information fournie par AFP Video 09:29
7

Israël se prépare à répondre à une proposition de cessez-le-feu à Gaza

information fournie par AFP 10:23
8

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

information fournie par AFP 18 août
2
1

Jannik Sinner met fin à l'épopée de Térence Atmane à Cincinnati

information fournie par France 24 17 août
2

En pleine canicule, la tournée marathon d'un infirmier auprès des plus fragiles

information fournie par AFP Video 17 août
3

Gaza: un avion largue de l'aide humanitaire au-dessus du camp de réfugiés d'al-Bureij

information fournie par AFP Video 17 août
4

Mousson au Pakistan : l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants parmi les 150 disparus

information fournie par AFP Video 17 août
2
5

La vague de chaleur se poursuit samedi sur une large partie de la France

information fournie par AFP 16 août
8
6

Dengue à Bourges: l’ARS met en place un traitement de démoustication dans certains quartiers

information fournie par AFP Video 16 août
1
7

Immense manifestation à Tel-Aviv en soutien aux otages israéliens à Gaza

information fournie par AFP 17 août
8

Dans le Vercors, opération nettoyage dans les entrailles de la Terre

information fournie par AFP Video 17 août
1

Nord: une immense tour d'habitation détruite par foudroyage pour remodeler un quartier

information fournie par AFP 20 juil.
3
2

Le ministre français des Affaires étrangères rencontre Zelensky à Kiev

information fournie par AFP 21 juil.
3
3

Des Parisiens réagissent au succès d'une pétition contre la loi Duplomb

information fournie par AFP Video 21 juil.
4

Le Kremlin dit n'attendre aucune "avancée miraculeuse" lors des négociations avec l'Ukraine

information fournie par AFP 22 juil.
8
5

Japon: malgré sa débâcle électorale, Ishiba s'accroche au pouvoir

information fournie par AFP 21 juil.
4
6

Nord : destruction par foudroyage d'une immense tour d'habitation

information fournie par AFP Video 20 juil.
7

Le ministre français des Affaires étrangères arrive à Kiev

information fournie par AFP Video 21 juil.
1
8

Top 5 IA du 22/07/2025

information fournie par Libertify 23 juil.

2 commentaires

  • 13:31

    Macron. Le négatif de Charles DE GAULLE . Une vanité aussi grande que sa nullité en tout. Le Mozart de la nullité.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank