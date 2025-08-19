Le président français Emmanuel Macron co-préside, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, une réunion de la "coalition des volontaires" en vidéoconférence, au lendemain des discussions à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. IMAGES
Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"
