Le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Angers (1-0) en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, vendredi, grâce à un but de Fabian Ruiz en seconde période. Le champion de France réussit sa première de la saison au Parc des Princes et prend provisoirement la tête du classement.
Le PSG enchaîne une deuxième victoire en Ligue 1 contre Angers
