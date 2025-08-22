 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre
22/08/2025

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, lors des Universités d'été du parti LFI à Châteauneuf-sur-Isère, dans le sud-est de la France, le 22 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, lors des Universités d'été du parti LFI à Châteauneuf-sur-Isère, dans le sud-est de la France, le 22 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Pour sa première prise de parole politique aux universités d'été de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a de nouveau salué le mouvement de blocage annoncé pour le 10 septembre, qu'il espère être la traduction citoyenne de la colère du "peuple", appelant même à la "grève générale".

"Il faut que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire, pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre ce soit la grève générale", a lancé le chef de file des Insoumis devant plusieurs milliers de militants à Chateauneuf-sur-Isère, près de Valence dans la Drôme.

"Ce n'est pas à moi d'en décider, bien sûr", a-t-il rappelé.

"Il nous faut la grève générale le 10 septembre parce que le 23 septembre, nous déposerons la motion de censure pour faire tomber le gouvernement de M.Bayrou", a-t-il insisté, alors que les Insoumis espèrent faire chuter le Premier ministre à l'Assemblée nationale, pour pousser in fine le président Emmanuel Macron à la démission.

"Personne ne sait comment tout ça s'est engagé, mais des milliers de gens s'y sont rallié d'entrée de jeu", a salué le triple candidat à la présidentielle.

"Ce que tout le monde sait, c'est que d'entrée de jeu, il s'est créé des assemblées citoyennes et qu'il va s'en créer encore d'autres", a-t-il ajouté à propos du 10 septembre, un mouvement aux contours jusqu'ici peu définis et qui réclame notamment plus de justice fiscale et un rejet du plan Bayrou pour le budget 2026 de la France.

Mais Jean-Luc Mélenchon a tenu à écarter toute accusation en "récupération" politique, ses troupes ayant été les plus promptes à appeler au soutien de ces appels au blocage et à la grève.

"Notre stratégie est d'aider et de servir le mouvement", a-t-il promis.

L'ancien sénateur socialiste, qui doit prendre la parole dans plusieurs médias samedi, n'a pas directement répondu dans ce discours aux appels à l'union à gauche en vue de la présidentielle de 2027.

- Quid de l'union? -

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, aux unviversités d'été de son parti à Strasbourg, le 21 août 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, aux unviversités d'été de son parti à Strasbourg, le 21 août 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La veille, aux universités d'été des Ecologistes, la patronne du parti Marine Tondelier s'est une nouvelle fois livrée à un plaidoyer l'union de toutes les forces de gauche, son cheval de bataille.

"Arrêtons avec les attaques personnelles et les guerres picrocholines, et la +commedia dell'arte+, et les +gnagnagna, si tu me mets un dissident là, je t'en mets un là (...) On n'a pas le temps", a-t-elle martelé.

A gauche, le Parti socialiste d'Olivier Faure, les Ecologistes et les anciens Insoumis (Clémentine Autain, François Ruffin) sont de fervents défenseurs de l'union face à la menace de l'extrême droite.

Mais les deux présidentiables que sont Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon s'y refusent, mettant en avance les divergences programmatiques à gauche. Le second s'est déjà dit favorable à l'union, mais derrière LFI et autour de son programme de rupture.

Présente à Strasbourg jeudi, la députée insoumise Alfa Dufour a fait état de "divergences stratégiques" entre son parti et les autres formations qui, l'an dernier, avaient constitué le Nouveau Front populaire (NFP).

- A chaque parti sa rentrée -

Les universités d'été de LFI seront également rythmées par un débat samedi sur la commission d'enquête "Betharram" sur les violences en milieu scolaire, auquel le député insoumis Paul Vannier a invité la députée macroniste Violette Spillebout.

Les deux étaient co-rapporteurs de cette commission d'enquête.

Le leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, après avoir pris la parole lors des conférences d'été du parti « Universités d'été » du parti à Châteauneuf-sur-Isère, dans le sud-est de la France, le 22 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, après avoir pris la parole lors des conférences d'été du parti « Universités d'été » du parti à Châteauneuf-sur-Isère, dans le sud-est de la France, le 22 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le grand raout de rentrée du mouvement de gauche radicale se clôturera dimanche matin par un meeting de la cheffe des députés LFI Mathilde Panot et du coordinateur du mouvement Manuel Bompard.

La France insoumise a refusé l'accès à ses universités d'été au journaliste du Monde, Olivier Pérou, co-auteur du livre enquête sur LFI "La Meute".

Lors de sa prise de parole, Jean-Luc Mélenchon a dans un premier temps salué les journalistes présents sur place.

"Nous ne sommes pas chagrins quand ils disent du mal de nous (…) souvent nous avons l'impression que ça nous aide plus que ça nous dessert", a-t-il lancé.

"Vous serez bientôt remplacés par une intelligence artificielle, parce que vous ne disposez pas de plus de 200 mots pour penser la réalité", a-t-il néanmoins ajouté.

De son côté, le PCF organise ce weekend ses universités d'été à Montpellier avec un discours de Fabien Roussel attendu samedi.

La semaine prochaine ce seront les socialistes et les "unitaires" (ex-LFI) qui feront leur rentrée.

Mouvements sociaux
Jean-Luc Melenchon
