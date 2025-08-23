Des agents de la police fédérale américaine (FBI) à Washington perquisitionnent le bureau de John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale lors du premier mandat du républicain, et devenu depuis l'un de ses plus ardents critiques. IMAGES
Le FBI perquisitionne le bureau de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique
