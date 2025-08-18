Le candidat présidentiel bolivien de gauche et président du Sénat, Andronico Rodriguez, vote à Entre Rios, une région productrice de coca, lors des élections présidentielles et législatives. Sa visite est marquée par des tensions: il doit quitter les lieux sous les huées et les jets d'objets de manifestants, quelques heures après qu'une explosion a été signalée près du bureau de vote, poussant les forces de sécurité à ouvrir une enquête. IMAGES
Le candidat présidentiel bolivien Andronico Rodriguez vote à Entre Rios
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro