Sommet OTCA: présidents colombien, bolivien et brésilien rencontrent des délégués autochtones

information fournie par AFP Video 23/08/2025 à 10:05

Le président colombien Gustavo Petro, ainsi que ses homologues brésilien et bolivien, Luiz Inacio Lula da Silva et Luis Arce, rencontrent des représentants de la communauté autochtone à Bogota au début du sommet de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA). IMAGES

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

