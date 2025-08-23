Le président colombien Gustavo Petro, ainsi que ses homologues brésilien et bolivien, Luiz Inacio Lula da Silva et Luis Arce, rencontrent des représentants de la communauté autochtone à Bogota au début du sommet de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA). IMAGES
Sommet OTCA: présidents colombien, bolivien et brésilien rencontrent des délégués autochtones
