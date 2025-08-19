Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron arrivent au portique sud de la Maison-Blanche avant des discussions avec le président américain Donald Trump. Cette réunion fait suite à un sommet entre Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, vendredi dernier, qui n'a conduit ni à un cessez-le-feu, ni à des concessions politiques du dirigeant russe. IMAGES
Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump
