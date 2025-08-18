Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

La Une de Paris Match consacrée à Alain Delon après son décès, devant sa propriété de Douchy (Loiret) le 21 août 2024 ( AFP / Tom MASSON )

Un stade et une plaque à son nom: une cérémonie en hommage à Alain Delon a été organisée lundi, un an jour pour jour après la mort de l'acteur, à Douchy-Montcorbon (Loiret), commune où la star a vécu durant plusieurs décennies.

Le stade de football de Douchy, situé à quelques centaines de mètres du domaine où repose l'acteur, a été rebaptisé "Stade Alain Delon", au terme d'une cérémonie qui s'est tenue devant une cinquantaine de personnes, dont une majorité d'élus locaux et de journalistes.

"C'est un petit peu d'émotion" et une journée de "reconnaissance envers un homme qui a marqué l'histoire de l'art et de la culture", a réagi le maire de la commune Abel Martin, estimant que l'acteur "transportait l'image de Douchy à travers le monde".

Décrit comme un "habitant comme un autre" par beaucoup, Alain Delon a vécu à Douchy durant plusieurs décennies et "emporta avec lui un peu de notre terre et de notre coeur", a poursuivi M. Martin.

Une plaque a aussi été dévoilée à l'intérieur du stade en honneur de l'acteur, qui avait équipé en 1983 les équipes de football de jeunes de Douchy de maillots à son nom.

Joint par l'AFP en juillet, le fils aîné du comédien, Anthony Delon, avait indiqué que cet hommage a été organisé "avec l'accord des enfants".

Mais ni Anthony, qui a posté lundi matin une vidéo sur Instagram depuis la propriété de l'acteur à Douchy, ni sa sœur Anouchka ni son frère Alain-Fabien n'ont participé à la cérémonie.

Des fleurs déposées devant la propriété d'Alain Delon à Douchy le jour de son décès, le 18 août 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Une projection d'un film documentaire de 45 mn "Delon-Douchy", écrit autour de la relation entre l'acteur et la commune, était aussi programmée en début de soirée dans la salle des fêtes communale.

Alain Delon, légende mondiale du cinéma, a été inhumé le 24 août 2024, quelques jours après son décès le 18 août à l'âge de 88 ans, dans la plus stricte intimité de la chapelle de sa propriété "La Brûlerie" acquise en 1971.

L'acteur y repose près de ses chiens, comme il le souhaitait, une procédure à titre exceptionnel qui a nécessité une autorisation préfectorale.

Le jour des obsèques, mais aussi durant la semaine qui a précédé, plusieurs centaines d'admirateurs s'étaient rassemblés devant les grilles du domaine pour déposer des fleurs et lui rendre un dernier hommage.