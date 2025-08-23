"Il faut que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire, pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale", déclare le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon lors d’un discours prononcé aux universités d'été de LFI au sujet du mouvement annoncé à cette date. SONORE
Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre
