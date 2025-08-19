Le Premier ministre britannique Keir Starmer arrive au portique sud de la Maison Blanche. Les dirigeants européens se joignent au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour s'entretenir avec le président américain Donald Trump, alors qu'ils tentent de trouver un moyen de mettre fin à l'offensive de la Russie. IMAGES
Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump
