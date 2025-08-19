Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arrivent à la Maison Blanche avant de s'entretenir avec le président américain Donald Trump. La réunion à la Maison Blanche fait suite à un sommet entre Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, vendredi, qui n'a pas réussi à concrétiser un cessez-le-feu en Ukraine. IMAGES
Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro