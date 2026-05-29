Le vieillissement de la population dans les pays européens ne cesse de s'accélérer alors que la natalité est en chute libre. Le taux de fécondité moyen au sein de l'UE est d'1,3 enfant par femme, très loin du taux de 2,1 enfant par femme nécessaire à un renouvellement naturel des générations.
Quelles solutions à la crise démographique de l'UE : les Européens font moins d'enfants
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