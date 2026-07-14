Comme chaque année, les brigades fluviales spécialisées naviguent sur la Tamise à la rencontre des nombreux cygnes qui y vivent. Leur mission : les compter mais aussi vérifier leur état de santé, la Tamise n'étant plus aussi propre qu'avant.
Londres: traditionnel recensement des cygnes sur la Tamise
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