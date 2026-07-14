La brigade des sapeurs-pompiers de Paris défilait mardi sur les Champs-Élysées sous les applaudissements du public, lors d'un défilé du 14-Juillet voulu "massif" et mettant en avant le "réveil stratégique de l'Europe".
14-Juillet: la brigade des sapeurs-pompiers de Paris défile sur les Champs-Élysées
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