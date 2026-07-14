La Chine a appelé lundi les Etats-Unis et l'Iran à rétablir un passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, les deux pays ayant repris leurs affrontements sur la gestion de cette voie stratégique pour le commerce mondial.
Détroit d'Ormuz: Pékin exhorte les Etats-Unis et l'Iran à rétablir le traffic
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