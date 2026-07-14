Des militaires ukrainiens défilaient mardi sur les Champs-Élysées sous les applaudissements des spectateurs, à Paris, lors du défilé du 14-Juillet, voulu "massif" et mettant à l'honneur l'Ukraine et ses alliés européens.
14-Juillet : des militaires ukrainiens défilent sur les Champs-Élysées
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