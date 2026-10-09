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Nobel de la paix : qui sont les cinq personnes qui peuvent dire non à Trump ?

information fournie par France 24 09/10/2026 à 07:45

Donald Trump veut son Nobel de la paix, mais ce n'est pas lui qui décide. Ni même les dirigeants des grandes puissances. Le dernier mot revient à cinq personnes en Norvège, désignées par le Parlement. Cette année, 287 candidats et organisations sont en lice.

Donald Trump

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