Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a subitement annoncé le cadre d'un futur accord sur le Groenland. Si ses contours sont encore flous, il a permis la levée des menaces douanières et militaires. Plusieurs pistes ont été évoquées entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. De son côté, le Danemark revendique sa souveraineté.
Que sait-on de l'accord sur le Groenland annoncé par Donald Trump ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro