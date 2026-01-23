 Aller au contenu principal
Que sait-on de l'accord sur le Groenland annoncé par Donald Trump ?

information fournie par France 24 23/01/2026 à 00:27

Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a subitement annoncé le cadre d'un futur accord sur le Groenland. Si ses contours sont encore flous, il a permis la levée des menaces douanières et militaires. Plusieurs pistes ont été évoquées entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. De son côté, le Danemark revendique sa souveraineté.

Groenland
Donald Trump

