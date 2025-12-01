Quarante ans après Christo et Jeanne-Claude, JR prépare sa transformation du Pont-Neuf

"C'est plus facile de passer après eux": 40 ans après l'emballage du Pont-Neuf, à Paris, par les créateurs Christo et Jeanne-Claude, l'artiste JR va installer une "caverne" de 120 mètres de long sur le plus vieux pont de la capitale en juin 2026.
