Fausse une de Charlie Hebdo, fausses vidéos, sur les réseaux sociaux de nombreux internautes lient le vol du musée du Louvre à la guerre en Ukraine. Ils propagent le faux narratif selon lequel la France est incapable de protéger ses trésors car tout son argent sert à aider l’Ukraine. Ils font le jeu de la propagande pro-russe.
Quand la propagande pro-russe s’empare du vol au musée du Louvre
