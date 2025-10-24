 Aller au contenu principal
Quand la propagande pro-russe s’empare du vol au musée du Louvre

information fournie par France 24 24/10/2025 à 22:42

Fausse une de Charlie Hebdo, fausses vidéos, sur les réseaux sociaux de nombreux internautes lient le vol du musée du Louvre à la guerre en Ukraine. Ils propagent le faux narratif selon lequel la France est incapable de protéger ses trésors car tout son argent sert à aider l’Ukraine. Ils font le jeu de la propagande pro-russe.

Guerre en Ukraine

L'offre BoursoBank