La COP20 CITES sur la protection des espèces menacées a abouti à la restriction et à l'interdiction de commercialisation de 70 espèces de requins et de raies. En revanche, le Japon a mené avec succès une campagne pour faire rejeter la demande de protection des anguilles et des concombres de mer qui sont largement consommés dans l'archipel. La prochaine COP CITES aura lieu dans 3 ans au Panama.
Protection des espèces: La COP CITES, enfin une COP efficace!
