Les ennuis d'Airbus : après le logiciel et les radiations solaires, le fuselage

information fournie par France 24 01/12/2025 à 23:16

Les derniers jours auront été intenses pour l'avionneur européen. Ce lundi 1er décembre, Airbus annonce avoir identifié des problème de qualité (et non de sécurité, insiste-t-il) sur certains panneaux métalliques utilisés pour le fuselage de ses A320. Mais vendredi 28 novembre, l'avionneur demandait à ses clients de ne pas faire décoller leurs A320, le temps de réparer un problème de logiciel de pilotage qui réagissait aux radiations solaires. Six mille appareils se sont retrouvés cloués au sol quelques heures ou quelques jours, le temps pour Airbus d'opérer les modifications nécessaires, à distance pour la plupart. Deux ennuis à quelques jours d'intervalle qui valent à son action un piqué de -5,81% en bourse, les marchés anticipant les sommes que l'avionneur va devoir débourser pour indemniser ses clients qui ont dû décaler ou annuler des vols.

Et pourtant, les ennuis d'Airbus ne sont rien, comparés aux problèmes de Boeing. Depuis 2018 et le premier des deux crashs de son 737 MAX, l'avionneur américain est à la peine : commandes annulées, enquêtes interminables avec limitation de la vitesse de production de ses appareils, chute des revenus, grève dans deux usines... Boeing commence tout juste à voir ses commandes redécoller mais s'est laissé distancer pendant ces années noires par son éternel rival.

Les deux entreprises restent loin en tête des principaux constructeurs aéronautiques mais en Asie, les avionneurs locaux tentent d'émerger. Il y aura beaucoup à faire pour rattraper les deux leaders occidentaux mais la Chine, notamment, n'entend pas se laisser impressionner.

L'offre BoursoBank