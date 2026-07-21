"C’est un texte d'affichage," dénonce la députée La France Insoumise Marianne Maximi, alors que l'Assemblée nationale a adopté mardi, à une très large majorité, le projet de loi sur la protection des enfants, enrichi au cours des débats par une mesure marquante, l'imprescriptibilité des
Projet de loi adopté sur la protection des enfants: un "texte d'affichage " selon la gauche
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