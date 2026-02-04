Le ministère public a requis une peine de quatre ans de réclusion, dont un an ferme sous bracelet électronique, et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen lors du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. Mais pas d’exécution provisoire. Si les réquisitions sont confirmées en appel, Marine Le Pen peut former un pourvoi en cassation et se porter candidate en 2027.
Procès en appel de Marine Le Pen : l'exécution provisoire non requise
