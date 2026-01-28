Agressée à la seringue, l'élue démocrate Ilhan Omar vante la "résilience" du Minnesota

Un homme est maîtrisé après avoir aspergé d'une substance inconnue la représentante américaine démocrate Ilhan Omar (g), lors d'une réunion publique à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Figure de la gauche américaine, l'élue démocrate Ilhan Omar a gardé son flegme mardi soir quand un individu s'est précipité sur elle pour l'agresser pendant un meeting dans le Minnesota, alors qu'elle venait d'appeler à la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure de Donald Trump.

Ilhan Omar s'exprimait à un pupitre dans une petite salle quand un homme venu du public s'est précipité sur elle, l'aspergeant d'une substance nauséabonde non-identifiée et parvenant à poser sa main sur elle avant d'être maîtrisé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cible constante d'attaques du président Trump, l'élue d'origine somalienne, représentante du Minnesota au Congrès, n'a pas été blessée lors de cette agression, selon la police.

Cet incident est survenu dans un contexte tendu dans cet Etat démocrate ciblé par une campagne massive d'arrestations de la part des policiers fédéraux de l'immigration (ICE). Mme Omar a reproché à M. Trump de transformer Minneapolis en "zone de guerre". Le président l'a accusée, sans preuve, de corruption.

Avant l'agression, les électeurs avaient fait part à l'élue de problèmes aussi divers que la collecte des ordures, les difficultés des quartiers nord de Minneapolis ou l'opération anti-immigration en cours, qui a coûté la vie à deux manifestants américains en trois semaines.

Au moment où elle appelait à la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, l'agresseur s'est levé d'un bond. Des journalistes de l'AFP l'ont vu vider dans sa direction une seringue qui contenait un liquide nauséabond encore non-identifié, puis toucher physiquement l'élue.

Les spectateurs stupéfaits ont poussé des cris et ont reculé. Deux hommes ont maîtrisé l'agresseur qui a été vigoureusement emmené hors de la salle sous les cris de "nazis dehors" de l'assistance. L'homme a été interpellé et la police a dit avoir ouvert une enquête.

- "Petit agitateur" -

"Ne les laissez pas voler la vedette", a lancé Mme Omar qui, une fois son agresseur maîtrisé, a continué à s'exprimer comme si de rien était, demandant au public de se calmer.

L'élue démocrate américaine Ilhan Omar (d) agressée lors d'une réunion publique, à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

"Voici la réalité que les gens comme cet homme horrible ne comprennent pas: nous sommes forts dans le Minnesota et nous resterons résilients face à tout ce qu'ils pourraient nous faire subir", a-t-elle ajouté sous les vivats.

Cet incident soulève des questions quant aux mesures de sécurité mises en place pour le rassemblement, dans un pays marqué par plusieurs actes de violence politique ces derniers mois, dont l'assassinat de la figure de la droite Charlie Kirk.

L'auteur de l'agression "aurait pu faire quelque chose d'autre", plus grave, s'est alarmé un témoin interrogé par l'AFP.

Le service d'ordre a contrôlé les membres du public à l'entrée du meeting, mais pas les journalistes.

Selon la police, le suspect, Anthony Kazmierczak, est âgé de 55 ans et a été arrêté pour coups et blessures.

"Je vais bien", a écrit sur le réseau social X Ilhan Omar après son agression. "Je suis une survivante, donc ce petit agitateur ne va pas m'intimider et m'empêcher de faire mon travail."