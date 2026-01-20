La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen sort du tribunal lors d'une suspension de séance au procès des assistants parlementaires du Front national. La leader d'extrême droite doit être interrogée cet après-midi ainsi que toute la journée de mercredi. IMAGES
Procès des assistants parlementaires européens: Marine Le Pen sort du tribunal
