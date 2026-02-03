Marine Le Pen arrive au tribunal alors que les réquisitions du parquet général contre elle, son parti et dix de ses cadres, sont attendues dans le procès en appel à Paris des assistants parlementaires européens du Front national où la leader d'extrême droite joue sa candidature à la présidentielle de 2027. IMAGES
Procès des assistants parlementaires du FN: Marine Le Pen arrive pour les réquisitions
