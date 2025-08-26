 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Prix Nobel de la paix : la nomination de Donald Trump a-t-elle été rejetée par le comité ?

information fournie par France 24 26/08/2025 à 22:38

Selon Donald Trump, il a arrêté six voire sept guerres depuis son entrée à la Maison Blanche. "Dix, si on pense aux pré-guerres" ajoute le président américain. De quoi espérer un prix Nobel de la Paix ... sauf que sur les réseaux sociaux circule la rumeur que sa nomination aurait été rejetée "discrètement" par le comité Nobel. C'est faux : aucune liste de nominés n'est publiée par l'organisation. Il faudra attendre 50 ans pour savoir si son nom a bien été suggéré.

Donald Trump

    Un prix Nobel de la paix qui organise des rafles d'immigrés ou de citoyens américains dans les rues de son pays en vue d'une expulsion immédiate, sans jugement, vers l'Ouganda dont ils ne viennent pas ? Il plaisante.

