Selon Donald Trump, il a arrêté six voire sept guerres depuis son entrée à la Maison Blanche. "Dix, si on pense aux pré-guerres" ajoute le président américain. De quoi espérer un prix Nobel de la Paix ... sauf que sur les réseaux sociaux circule la rumeur que sa nomination aurait été rejetée "discrètement" par le comité Nobel. C'est faux : aucune liste de nominés n'est publiée par l'organisation. Il faudra attendre 50 ans pour savoir si son nom a bien été suggéré.
Prix Nobel de la paix : la nomination de Donald Trump a-t-elle été rejetée par le comité ?
