Empêcher le suicide, c'est la mission que se donne en Paca une plateforme hybride, où personnels hospitaliers et associatifs joignent leurs efforts pour répondre aux appels au secours des personnes en crise suicidaire.
Prévention du suicide: en Paca, une hotline animée par des soignants pour éviter la récidive
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro