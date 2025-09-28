Les Péruviens descendent une fois de plus dans les rues de Lima lors d'une manifestation antigouvernementale menée par le collectif "Génération Z". L'agitation couve depuis des mois au Pérou, alimentée par une vague de criminalité et de cas d'extorsion. Plusieurs sondages ont montré que beaucoup considèrent le gouvernement et le Congrès à majorité conservatrice comme corrompus. IMAGES
Les Péruviens descendent dans les rues pour une nouvelle manifestation antigouvernementale
