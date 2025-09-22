Des Palestiniens de Gaza-ville, cible d'une offensive israélienne majeure, partagent des opinions mitigées après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par le Royaume-Uni, l'Australie le Canada et le Portugal.
Avis mitigés à Gaza après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par des puissances occidentales
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro