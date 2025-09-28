Quelque 150 personnes manifestent à Paris pour le droit à l'avortement, à l'occasion de la journée internationale de défense de l'IVG. IMAGES
Manifestation pour le droit à l'avortement à Paris
