Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde samedi contre toute attaque envers son pays, qui entraînerait une "réponse résolue", alors que Donald Trump a appelé à abattre les avions russes en cas de violation de l'espace aérien de l'Otan.
Toute attaque contre la Russie entraînerait une "réponse résolue" (Lavrov)
