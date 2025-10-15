Une édition spéciale consacrée aux petites maisons indépendantes qui ont rayonnées pendant la Fashion Week de Paris. Vincent Pressiat comme Victor Weinsanto regardent vers le passé, quand les favorites des rois faisaient la loi. Alain Paul se souvient de ses premières auditions, quand il était danseur. L’Ukrainienne Lilia Litkovska continue de créer malgré la guerre. Sans oublier les designers afro-caribéen, célébrés lors de l’édition parisienne du Festival International de la mode au Togo.
Prêt-à-porter printemps-été 2026 : elles sont libres, indépendantes et fières
