"Jean-Luc Mélenchon n'est qu'une imposture du système" et "sera une fois de plus battu par le Rassemblement national", estime le vice-président du parti d'extrême droite Sébastien Chenu, alors que le leader de La France insoumise a officialisé il y a deux jours sa quatrième candidature à l'Élysée. SONORE
Présidentielle: Mélenchon "sera une fois de plus battu par le RN", prédit Chenu
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