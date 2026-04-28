La ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé reçoit les représentants des groupes parlementaires de tous bords pour esquisser un nouveau projet de loi, après le retrait de la très contestée proposition de loi Yadan.
Projet de loi antisémitisme: Bergé réunit les parlementaires
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