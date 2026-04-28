Le président français Emmanuel Macron, coprince d'Andorre, a plaidé mardi pour que le débat sur l'interruption volontaire de grossesse, interdit dans le micro-Etat, "progresse", au deuxième jour de sa visite dans le pays.
Avortement : Macron souhaite que "le débat progresse" en Andorre
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