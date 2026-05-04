Artiste angolais et congolais, Kulturr est l’une des étoiles montantes de la scène urbaine actuelle. Son style musical est un métissage de plusieurs influences. Il est l'invité d' "À l'Affiche, Planète afro", à l'occasion de la sortie de "Hope : Imani", un projet vibrant entre spiritualité et identité profonde. Chaque titre est une immersion, chaque note une élévation. L’artiste est en concert le 22 mai 2026 à la Cigale, à Paris.
L'artiste Kulturr, à la croisée des influences
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